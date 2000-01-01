ООН: жители Северной Кореи дают взятки, чтобы выжить
Жители Северной Кореи вынуждены давать взятки чиновникам, чтобы выжить, говорится в опубликованном во вторник докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Согласно докладу, чиновники вымогают деньги у жителей страны и угрожают им задержанием и преследованием.
"Права на питание, здоровье, жилье, работу, свободу передвижения и свободу воли являются универсальными и неотъемлемыми, но в Северной Корее они зависят прежде всего от способности людей давать взятки государственным чиновникам", - заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, пишет Reuters.
По данным ООН, 10,1 млн жителей Северной Кореи испытывают хроническую нехватку продовольствия. Также отмечается, что угроза ареста, задержания и судебного преследования предоставляет государственным чиновникам мощные способы вымогательства денег у населения.
В КНДР раскритиковали доклад, назвав его "политически мотивированным в угоду неблаговидным целям". Северная Корея возлагает вину за внутреннюю гуманитарную катастрофу на санкции ООН, введенные в 2006 году в ответ на ядерную и ракетную программы КНДР.
Доклад основан на 214 беседах с беженцами из КНДР, преимущественно из северо-восточных провинций Янгандо и Хамген-Пукто, что на границе с Китаем.