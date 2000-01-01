Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












MI-5 займется теми, кто допустил теракт в Манчестере 29.05 09:55   MIGnews.com

MI-5 займется теми, кто допустил теракт в Манчестере

Британская секретная служба МI-5 начала расследование того, как спецслужбы допустили теракт в Манчестере, который стоил жизней 22 посетителям концерта Арины Гранде на стадионе "Манчестер-Арена" на прошлой неделе.

В связи с этим агентство, в первую очередь, расследует то, как велось наблюдение за манчестерским смертником Салманом Абеди и попробует разобраться в реакции собственных агентов на неоднократные предупреждения о потенциальной угрозе со стороны Абеди. Служба подготовит отдельный отчет для министров и надзорных инстанций.

В британском правительстве признали, что служба безопасности изучала информацию об Абеди до того, как тот совершил теракт, и что МI-5 трижды получала предупреждения о его экстремистских взглядах – о его поддержке экстремизма и насилия спецслужбам сообщили еще пять лет назад.

Чиновник из британского правительства ранее заявил, что Абеди находился в группе тех, кем интересовалась МИ-5. Служба безопасности страны определила Абеди как субъекта, чья опасность остается "предметом для рассмотрения".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:37
По делу Дери задержан гендиректор министерства
09:28
Палестинцы подложили свинью ООН
09:23
Париж - против фестиваля феминисток "только для черных"
09:14
Все об израильских кредитках
08:24
Корбин почтил память организатора Олимпийского теракта
08:16
По делу Арье Дери задержаны 14 человек
08:10
Дешевые бренды в израильских торговых сетях
07:57
Израиль провел испытания новой ракеты  
07:53
Северная Корея запустила вторую ракету за неделю
07:13
Израиль: новая политика декриминализации каннабиса
07:12
БАГАЦ приказал уничтожить хранилище аммиака в Хайфе
06:58
Президент Филиппин: я разрешаю насиловать до трех женщин
06:53
Меркель: Прошло время, когда мы могли положиться на США
05:29
Burger King попал в немилость бельгийскому королю
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus