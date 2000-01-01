MI-5 займется теми, кто допустил теракт в Манчестере
Британская секретная служба МI-5 начала расследование того, как спецслужбы допустили теракт в Манчестере, который стоил жизней 22 посетителям концерта Арины Гранде на стадионе "Манчестер-Арена" на прошлой неделе.
В британском правительстве признали, что служба безопасности изучала информацию об Абеди до того, как тот совершил теракт, и что МI-5 трижды получала предупреждения о его экстремистских взглядах – о его поддержке экстремизма и насилия спецслужбам сообщили еще пять лет назад.
Чиновник из британского правительства ранее заявил, что Абеди находился в группе тех, кем интересовалась МИ-5. Служба безопасности страны определила Абеди как субъекта, чья опасность остается "предметом для рассмотрения".