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29.05 08:16   MIGnews.com

По делу Арье Дери задержаны 14 человек

Министр внутренних дел Израиля Арье дери и его супруга Яфа должны дать утром 29 мая показания в департаменте по борьбе с коррупцией по делу о мошенничестве и отмывании денег, связанных с приобретением недвижимости его семьей.

Непосредственно перед этим следователи Лахав 499 задержали 14 человек, подозреваемых в причастности к этому делу.

Следствие против Дери началось в апреле 2016 года, по подозрению в уклонении от уплаты налогов и нарушениях в области торговли недвижимостью. Среди прочего, Дери подозревают в том, что он нелегально передал свои права на пятиэтажное жилое здание в Гиват Шауль своему брату Шломо. Дери также подозревают в том, что он “отмыл” деньги на строительстве семейной виллы в Сафсуфа. Ориентировочная стоимость виллы - 4 миллиона шекелей. Дери подозревают в том, что он платил подрядчикам наличными, не выдавая подтверждающих документов.
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