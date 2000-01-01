29.05 08:16 MIGnews.com

По делу Арье Дери задержаны 14 человек

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Министр внутренних дел Израиля Арье дери и его супруга Яфа должны дать утром 29 мая показания в департаменте по борьбе с коррупцией по делу о мошенничестве и отмывании денег, связанных с приобретением недвижимости его семьей.Непосредственно перед этим следователи Лахав 499 задержали 14 человек, подозреваемых в причастности к этому делу.Следствие против Дери началось в апреле 2016 года, по подозрению в уклонении от уплаты налогов и нарушениях в области торговли недвижимостью. Среди прочего, Дери подозревают в том, что он нелегально передал свои права на пятиэтажное жилое здание в Гиват Шауль своему брату Шломо. Дери также подозревают в том, что он “отмыл” деньги на строительстве семейной виллы в Сафсуфа. Ориентировочная стоимость виллы - 4 миллиона шекелей. Дери подозревают в том, что он платил подрядчикам наличными, не выдавая подтверждающих документов.