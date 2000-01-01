Северная Корея запустила вторую ракету за неделю

Рано утро 29 мая южнокорейские военные зафиксировали очередные несанкционированные ракетные испытания из района города Вонсан на Корейском полуострове, которые провели их северные соседи.
О произошедшем были проинформированы президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, который созвал по этому поводу заседание Совета безопасности. Японское и американское правительства также были уведомлены, сообщает местное агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Южная Корея определила тип запущенной ракеты.
"Ракета, предположительно относящаяся к типу Scud, была запущена сегодня из района города Вонсан провинции Канвондо в 05:39 по местному времени", - сообщили в Объединенном комитете начальников штабов.
Мун Чжэ Ин назвал случившееся нарушением резолюций Совбеза ООН и угрозой миру и стабильности всего мира. Он призвал КНДР немедленно прекратить провокации и перейти на путь денуклеаризации.
В пресс-службе японского правительства сообщили, что снаряд упал в исключительной экономической зоне их страны.
"Необходимо обеспечить безопасность японских кораблей и самолетов. К этому времени вреда японским морским и воздушным судам не зафиксировано", - заявил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.