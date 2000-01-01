29.05 07:53 MIGnews.com

Северная Корея запустила вторую ракету за неделю

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Рано утро 29 мая южнокорейские военные зафиксировали очередные несанкционированные ракетные испытания из района города Вонсан на Корейском полуострове, которые провели их северные соседи.О произошедшем были проинформированы президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, который созвал по этому поводу заседание Совета безопасности. Японское и американское правительства также были уведомлены, сообщает местное агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Южная Корея определила тип запущенной ракеты."Ракета, предположительно относящаяся к типу Scud, была запущена сегодня из района города Вонсан провинции Канвондо в 05:39 по местному времени", - сообщили в Объединенном комитете начальников штабов.Мун Чжэ Ин назвал случившееся нарушением резолюций Совбеза ООН и угрозой миру и стабильности всего мира. Он призвал КНДР немедленно прекратить провокации и перейти на путь денуклеаризации.В пресс-службе японского правительства сообщили, что снаряд упал в исключительной экономической зоне их страны."Необходимо обеспечить безопасность японских кораблей и самолетов. К этому времени вреда японским морским и воздушным судам не зафиксировано", - заявил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.