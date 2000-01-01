29.05 21:50 MIGnews.com

Британская полиция опубликовала фото Салмана Абеди

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Британская полиция опубликовала в понедельник, 29 мая, фотографию "манчестерского" террориста-смертника Салмана Абеди, на которой видно как он ходит с синим чемоданом в день нападения на прошлой неделе, и попросила общественность предоставить всю имеющуюся информацию в рамках продолжающегося расследования.Террорист-смертник Салман Абиди убил 22 человека , когда взорвался на концерте американской певицы Арианы Гранде в прошлый понедельник, что стало самой смертоносной атакой боевиков в Великобритании за последние 12 лет."Мы продолжаем отслеживать окончательные перемещения Салмана Абеди, и особенно заинтересованы в установлении его местонахождения между 18 и 22 мая 2017 года", - говорится в заявлении начальника департамента по борьбе с терроризмом Рас Джексона из Северо-западной группы по борьбе с терроризмом."Мы полагаем, что Абеди овладел этим чемоданом за несколько дней до нападения на "Манчестер Арену" в понедельник 22 мая", - сказал он.