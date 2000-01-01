Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Британская полиция опубликовала фото Салмана Абеди | Фото: Thinkstock29.05 21:50   MIGnews.com

Британская полиция опубликовала фото Салмана Абеди

Британская полиция опубликовала в понедельник, 29 мая, фотографию "манчестерского" террориста-смертника Салмана Абеди, на которой видно как он ходит с синим чемоданом в день нападения на прошлой неделе, и попросила общественность предоставить всю имеющуюся информацию в рамках продолжающегося расследования.

Террорист-смертник Салман Абиди убил 22 человека , когда взорвался на концерте американской певицы Арианы Гранде в прошлый понедельник, что стало самой смертоносной атакой боевиков в Великобритании за последние 12 лет.

"Мы продолжаем отслеживать окончательные перемещения Салмана Абеди, и особенно заинтересованы в установлении его местонахождения между 18 и 22 мая 2017 года", - говорится в заявлении начальника департамента по борьбе с терроризмом Рас Джексона из Северо-западной группы по борьбе с терроризмом.

"Мы полагаем, что Абеди овладел этим чемоданом за несколько дней до нападения на "Манчестер Арену" в понедельник 22 мая", - сказал он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:17
Меркель: "Не замалчивать разногласия с США - правильно"
19:49
Сильнейший ураган в Москве унес жизни 11 человек
19:48
Видео: Миллионер раздает деньги у Стены Плача  
19:22
Терезу Мэй назвали "кротом" Трампа в Европе
18:55
МВД Египта начало "наказывать" чиновников после теракта
18:33
Без мяса и молока: Непросто быть веганом в Израиле
17:54
Лапид: Бездействие МИД вредит национальной безопасности
17:35
Время пришло: Рынок жилья накануне поправки
17:20
Германия: "Меркель - глубоко убежденный атлантист"
16:52
Вспышки холеры в Йемене: более 470 погибших
16:28
Пистолеты, кокаин и LCD: разгром бандитской сети на севере
15:50
Министр экономики продвигает закон против телефонного спама
15:27
Три полосы движения: пробки на шоссе №1 уменьшаться  
15:21
Одобрено строительство в Офакиме более 14 000 новых квартир
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus