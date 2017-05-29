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instagram.com 29.05 19:49   MIGnews.com

Сильнейший ураган в Москве унес жизни 11 человек

Ураган, прошедший в Москве, унес жизни 11 человек в понедельник, 29 мая, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Ранее сообщалось о 8 погибших от последствий прошедшего в Москве урагана.

"По состоянию на 17:30, поступили сведения об 11 случаях смерти граждан в Москве", - сказал собеседник агентства.

Согласно последним данным, в результате последствий урагана люди погибли на Кировоградской улице, на площади Джавахарлала Неру, на Андреевской набережной, на улице Кедрова, около станции метро "Университет". Отмечается, что 2 человека погибли после того, как беседка обрушилась на них на Андреевской набережной.

Более 40 человек нуждались в экстренной медицинской помощи, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

МЧС предупреждает, что во вторник, 30 мая, ожидаются ливни, грозы, град, сильный ветер, в результате чего могут быть повреждены линии электропередач, а также быть частичный повал деревьев.

#москва #шторм #ураган #жесть #шок #жутко #2017 #понедельник

Публикация от Модник (@stasnowak)


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