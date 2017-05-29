Пистолеты, кокаин и LCD: разгром бандитской сети на севере
Утром 29 мая полиция Израиля провела масштабную операцию по нейтрализации гангстерской сети, действовавшей на севере страны.
Члены сети занимались торговлей оружием и наркотиками.
Арестованы 28 бандитов. Успех операции был обеспечен секретным агентом полиции, внедрившимся в сеть и задокументирвавшим факты покупки наркотиков и оружия. Агент работал среди гангстеров на протяжении полугода.
В рейде против бандитов участвовали более 200 полицейских, солдат МАГАВа и детективов.
Аресты проведены в Афуле, Тверии, Бейт Шане, Шфарам.