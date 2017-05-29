29.05 16:28 MIGnews.com

Пистолеты, кокаин и LCD: разгром бандитской сети на севере

28 נעצרו בחשד לסחר בסמים וכלי נשק בצפון. במבצע המשטרתי לקחו חלק 200 איש, בהם סוכן סמוי שאסף ראיות מפלילות נגד העבריינים @10elilevi pic.twitter.com/BWZB5MzgT2 — חדשות 10 (@news10) May 29, 2017

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Утром 29 мая полиция Израиля провела масштабную операцию по нейтрализации гангстерской сети, действовавшей на севере страны.Члены сети занимались торговлей оружием и наркотиками.Арестованы 28 бандитов. Успех операции был обеспечен секретным агентом полиции, внедрившимся в сеть и задокументирвавшим факты покупки наркотиков и оружия. Агент работал среди гангстеров на протяжении полугода.В рейде против бандитов участвовали более 200 полицейских, солдат МАГАВа и детективов.Аресты проведены в Афуле, Тверии, Бейт Шане, Шфарам.