Видео: палестинские грабители застряли в израильской пробке

Грабители ехали на джипе, угнанном у компании Avis. Полиция, однако, успела выставить блок-пост у тоннелей Харель, в результате чего образовалась транспортная пробка.
Палестинцы, зацепив несколько автомобилей, врезались в полицейскую машину, стоявшую на обочине. После этого они выскочили из джипа, пытаясь скрыться.
Четырем задержанным предъявлен целый букет обвинений: грабеж, вождение транспортным средством без водительских прав, создание опасной ситуации на дороге, угон, незаконное пребывание на территории Израиля и другие.