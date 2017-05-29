29.05 13:15 MIGnews.com

Видео: палестинские грабители застряли в израильской пробке

לאחר שפרצו לבית בגוש דן ושדדו ממנו רכוש רב, ניסו הפורצים להימלט אל השטחים, דרך הפקק בכביש 1 https://t.co/zIEbRqofBy | @yaronavraham pic.twitter.com/p79YmSyrhs — חדשות 2 (@Channel2News) May 29, 2017

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Группа палестинских бандитов, ограбив частный дом в Лоде, пыталась уйти от полицейского преследования и прорваться на территории через Иерусалим.Грабители ехали на джипе, угнанном у компании Avis. Полиция, однако, успела выставить блок-пост у тоннелей Харель, в результате чего образовалась транспортная пробка.Палестинцы, зацепив несколько автомобилей, врезались в полицейскую машину, стоявшую на обочине. После этого они выскочили из джипа, пытаясь скрыться.Четырем задержанным предъявлен целый букет обвинений: грабеж, вождение транспортным средством без водительских прав, создание опасной ситуации на дороге, угон, незаконное пребывание на территории Израиля и другие.