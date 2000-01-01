29.05 13:15 MIGnews.com

В "самой моральной армии мира" растет уровень расизма

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Примерно три из пяти жалоб, которые израильские солдаты подали на своих командиров в 2016 году, оправдались. А было их 6 758, что на 6% больше, чем годом ранее, сказано в докладе главы комиссии жалоб и обращений солдат при министерстве обороны, генерала в отставке Ицхака Брика.Он отметил увеличение числа жалоб солдат на словесные и физические оскорбления со стороны командования. В частности, на расистские заявления командиров в адрес солдат эфиопского происхождения, также стало больше жалоб на сексизм со стороны женщин-военнослужащих."Одни командиры ведут себя ненадлежащим образом, говоря "на языке солдат", чтобы казаться ближе к ним. Или есть те, кто опьянен властью и считает, что высокое положение позволяет ему проявлять жестокость", - поясняет Брик.В качестве примера комиссар привел инцидент, произошедший на мероприятии по завершении курса, где командиры на праздничном видео показали фото целующихся мужчин, прикрепив в фоторедакторе на место одного из них лицо израильского солдата, намекая на его нетрадиционную ориентацию, чем очень его задели. Командиры назвали это шуткой, а видео юмористическим, которые всегда показывали в конце курса, и заявив, что не хотели выдавать действительную склонность солдата.В другом случае два солдата пожаловались на своего командира, который проклинал их и кидал тупыми предметами – дыроколом и обоймой.В отчете указывается рост и откровенного расизма в Армии обороны Израиля. Так, один из солдат-эфиопов жаловался на своего командира, который, несмотря на его просьбы перестать, регулярно делал оскорбительные замечания по поводу цвета его кожи. Другому темнокожему солдату на просьбу перевестись на другую позицию командир ответил: "Зачем ты вообще приехал из Эфиопии?"