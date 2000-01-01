29.05 12:46 MIGnews.com

Палестинцам запретили разводиться в Рамадан

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Глава исламских судов Палестинской автономии Махмуд Хаббаш отдал распоряжение всем религиозным судьям ПА не разводить супружеские пары опасаясь, что из-за месяца поста люди могут говорить обидные вещи, о которых позже будут жалеть.В воскресенье, 28 мая, судья Хаббаш пояснил, что его постановление было основано на "опыте прошлых лет", когда было обнаружено, что пост и запрет на курение сигарет, которые начались в эту субботу, приводят к ослаблению терпения и злословию между людьми."Некоторые люди сами себе создают проблемы в браке из-за голодания и воздержания от сигарет", - цитирует Хаббаша AFP.В связи с этим, по его словам, людям свойственно принимать быстрые и неосмотрительные решения.Однако в ПА считают иначе. По данным администрации, в 2015 году в секторе Газа, Иудее и Самарии было зарегистрировано 50 тысяч свадеб и 8 тысяч разводов, главной причиной которых названы поголовная безработица и нищета.