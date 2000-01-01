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Палестинцам запретили разводиться в Рамадан | Фото: Thinkstock29.05 12:46   MIGnews.com

Палестинцам запретили разводиться в Рамадан

Глава исламских судов Палестинской автономии Махмуд Хаббаш отдал распоряжение всем религиозным судьям ПА не разводить супружеские пары опасаясь, что из-за месяца поста люди могут говорить обидные вещи, о которых позже будут жалеть.

В воскресенье, 28 мая, судья Хаббаш пояснил, что его постановление было основано на "опыте прошлых лет", когда было обнаружено, что пост и запрет на курение сигарет, которые начались в эту субботу, приводят к ослаблению терпения и злословию между людьми.

"Некоторые люди сами себе создают проблемы в браке из-за голодания и воздержания от сигарет", - цитирует Хаббаша AFP.

В связи с этим, по его словам, людям свойственно принимать быстрые и неосмотрительные решения.

Однако в ПА считают иначе. По данным администрации, в 2015 году в секторе Газа, Иудее и Самарии было зарегистрировано 50 тысяч свадеб и 8 тысяч разводов, главной причиной которых названы поголовная безработица и нищета.
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