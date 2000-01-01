29.05 07:12 MIGnews.com

БАГАЦ приказал уничтожить хранилище аммиака в Хайфе

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В воскресенье, 28 мая, Верховный суд Израиля издал постановление, обязывающее компанию "Хайфа Химикалим" осушить ее хранилище для аммиака в Хайфе до конца июля.В БАГАЦе отметили, что, хотя вероятность утечки очень мала, ущерб, к которому она приведет, будет катастрофическим. В постановлении, которое должно поставить точку в многолетней эпопее борьбы с "бомбой замедленного действия", судьи заявили, что "на строительство хранилища не выдаваось разрешения, а "Хайфа Химикалим" работает без лицензии на предпринимательскую деятельность"."Это заслуживающее уважения смелое решение, которое обнадеживает более миллиона жителей Хайфского залива. Я с нетерпением жду того дня, когда в заливе не будет никакой угрозы", - сказал мэр Хайфы Йона Яхав.Вместе с тем БАГАЦ разрешил доставить в Хайфу последнюю партию аммиака до конца июля.