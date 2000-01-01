ЦАХАЛ опубликовал график полетов, чтобы избежать паники
Израильские военные успокоили граждан с призывом не паниковать, если в ближайшие несколько дней они увидят над своим городами самолеты-истребители и другие воздушные суда, используемые армией.
Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.
В заявлении военных говорится, что таким образом Армия обороны Израиля готовится к ежегодной эстакаде в День независимости после 8 мая в связи с прошлогодними необъявленными полетами самолетов над Тель-Авивом, которые напугали местных жителей.
По словам военных, в ходе торжественного мероприятия будут задействованы истребители и грузовые самолеты, спортивно-пилотажные суда и вертолеты, которые будут пролетать у больших городов, чтобы граждане могли увидеть военную мощь своей страны.
Тренировочные полеты для рейса должны были начаться в понедельник утром, с 9:50 до 11:30, с полетами над побережьем.
За ними следуют полеты над пустынным городом Беэр-Шева в понедельник днем с 2:45 до 3:30 и утром во вторник с 8:15 до 9:00, сообщили военные.
Также ЦАХАЛ проведет сегодня испытания системы оповещения на горе Герцля. В случае чрезвычайной ситуации сирена прозвучит дважды, заявили в армии.
Окончательные тренировочные полеты должны состояться утром во вторник, 7 мая, в Тель-Авиве и над резиденцией президента