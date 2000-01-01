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Жители Хайфы жалуются на проблемы с дыханием | Фото:29.04 09:49   MIGnews.com

Жители Хайфы жалуются на проблемы с дыханием

Центр исследований окружающей среды заявил о большой концентрации опасных частиц и веществ в воздухе после того, как несколько жителей Хайфы пожаловались этим утром на серьезные проблемы с дыханием и внезапные головные боли.

Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает портал Ynet.

В ведомстве уточнили, что в атмосфере были зафиксированы окись азота и тропосферный озон, что указывает на низкое качество атмосферного воздуха в Хайфе.

"Министерство защиты окружающей среды Израиля позаботится о здоровье населения страны", - говорится в заявлении исследовательского Центра.

Однако чиновники пока не называют причину установленного превышения.


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