Жители Хайфы жалуются на проблемы с дыханием

Центр исследований окружающей среды заявил о большой концентрации опасных частиц и веществ в воздухе после того, как несколько жителей Хайфы пожаловались этим утром на серьезные проблемы с дыханием и внезапные головные боли.
Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает портал Ynet.
В ведомстве уточнили, что в атмосфере были зафиксированы окись азота и тропосферный озон, что указывает на низкое качество атмосферного воздуха в Хайфе.
"Министерство защиты окружающей среды Израиля позаботится о здоровье населения страны", - говорится в заявлении исследовательского Центра.
Однако чиновники пока не называют причину установленного превышения.