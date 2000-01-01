Мусульманкам Шри-Ланки запретили скрывать лица

Власти Шри-Ланки запретили мусульманским женщинам появляться в общественных местах в традиционной одежде, скрывающей лицо.
Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает Daily Mail.
Закон, который одобрил президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, призван упростить работу правоохранительных органов в случае терактов. Как объяснили в полиции, предметы одежды, закрывающие лицо, препятствуют установлению личности.
"Запрет состоит в том, чтобы обеспечить национальную безопасность ... никто не должен скрывать свои лица, чтобы затруднить идентификацию", - говорится в заявлении полиции.
Закон вступит в силу в понедельник, говорится в заявлении администрации президента.
Напомним, 21 апреля в день католической Пасхи беспрецедентно кровопролитные теракты унесли жизни выше 250 человек.
Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
В то время как большая часть страны - буддисты, около 70 процентов - мусульмане, они составляют около 10 процентов из 21 миллиона населения. По данным New York Times, христиане и индусы составляют 7 и 13 процентов населения.
Некоторые мусульманские женщины прикрывают свои лица паранджами или никабами в рамках своих религиозных обрядов. Депутат парламента Ашу Марасингхе предложил запретить паранджу на прошлой неделе, утверждая, что эта одежда не является "традиционной мусульманской одеждой в стране и используется террористами для сокрытия своей личности".
Высшее мусульманское общество Шри-Ланки на прошлой неделе посоветовало женщинам прекратить носить религиозную одежду в интересах национальной безопасности.
"Мы настоятельно призываем наших сестер помнить о критической чрезвычайной ситуации, которая сейчас имеет место в нашей стране, и о трудностях, с которыми сотрудники службы безопасности сталкиваются при выполнении своих функций в ситуациях, когда личность человека не может быть установлена", - говорится в сообщении.