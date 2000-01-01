29.04 08:21 MIGnews.com

Авиалайнер El Al совершил вынужденную посадку в Бен-Гурион

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Авиалайнер компании El Al совершил утром 29 апреля вынужденную посадку в международном аэропорту Бен-Гурион.Причиной вынужденной посадки самолета, следовавшего рейсом LY563 в Варшаву стала проблема в гидравлической системе.Пожарные и спасательные службы аэропорта были приведены в повышенную готовность, самолет встречали машины скорой помощи. В результате инцидента никто не пострадал.