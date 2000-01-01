29.04 08:21 MIGnews.com
Авиалайнер El Al совершил вынужденную посадку в Бен-Гурион
Авиалайнер компании El Al совершил утром 29 апреля вынужденную посадку в международном аэропорту Бен-Гурион.
Причиной вынужденной посадки самолета, следовавшего рейсом LY563 в Варшаву стала проблема в гидравлической системе.
Пожарные и спасательные службы аэропорта были приведены в повышенную готовность, самолет встречали машины скорой помощи. В результате инцидента никто не пострадал.
Поделиться
Все по теме
Комментарии