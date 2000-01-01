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Водитель, наехавший на 11-летнего мальчика, сдался полиции | Фото:29.04 08:28   MIGnews.com

Иерусалим: водитель сбивший мальчика сдался полиции

Водитель, который на прошлой неделе совершил наезд на 11-летнего мальчика в Иерусалиме и скрылся с места происшествия, в воскресенье сдался полиции.

Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает The Times of Israel.

Полиция разыскивала подозреваемого, из-за которого ребенок оказался в критическом состоянии, с момента аварии в минувшее воскресенье в районе Рамот и опознала водителя как Нетанела Сандруси.

Ребенок, имя которого не публикуется, был доставлен в больницу "Шаарей Цедек" с серьезной черепно-мозговой травмой, и на сегодня остается в критическом состоянии.

По словам правоохранителей, автомобиль Сандруси был обнаружен вскоре после дорожно-транспортного происшествия возле населенного пункта Гиват-Зеев, прилегающего к столице.

На следующий день после наезда полиция заявила, что им известна личность подозреваемого водителя, человека лет двадцати, который на время одолжил транспортное средство у знакомого.


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