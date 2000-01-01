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Эйлат: убит организатор группового изнасилования 17-летней 29.04 21:19   MIGnews.com

Эйлат: убит организатор группового изнасилования 17-летней

Газета Маарив сообщает о том, что в результате драки в городе Эйлат убит основной подозреваемый по делу о жестоком групповом изнасиловании в Герцлии два года назад.

В деле, о котором стало известно в мае 2017 года, главный подозреваемый в групповом изнасиловании 17-летней девушки в Герцлии утверждал, что речь идет о сексе по согласию, девушка получила удовольствие и он не понимает, за что его преследуют.

Подозреваемый был выпущен из предварительного заключения под домашний арест.

Подозреваемый, в интервью второму каналу израильского ТВ даже заявил, что девушка выразила желание встретиться с группой еще раз и повторить понравившийся ей опыт.

Подозреваемый заявил: “Все было по желанию, все было по согласию. Я сказал, что я хочу очную ставку, я хочу детектор лжи, все , что возможно - только чтобы все поняли - я говорю правду, что мы ничего не сделали. Я познакомился с ней, когда гулял с собакой. Она сказала, что ей 18 и скоро она пойдет в армию. Она меня спросила: хочешь подняться ко мне? Я ответил да, и мы провели ночь вместе, и решили встретиться позднее”.

В следующий раз девушка пришла к подозреваемому в тот момент, когда у него были друзья и сказала: “Я не против того, чтобы твои друзья присоединились к тебе”.

Согласно показаниям девушки, трое друзей одели на нее наручники и повязку на глаза, после чего жестоко изнасиловали. Подозреваемый настаивает на том, что все делалось исключительно с ее согласия.

Все четыре человека, арестованные по подозрению в групповом изнасиловании, были отпущены по распоряжению суда под домашний арест.

Именно юноша, знавший девушку и приведший ее в квартиру был убит в результате драки с жителем Шуафат в Эйлате в прошлую среду, 24 апреля, пишет Маарив.

Две недели назад прокуратура приняла решение о повторном расследовании дела и об организации очной ставки между жертвой и тремя подозреваемыми. С момента изнасилования главный подозреваемый успел отсидеть срок по другому делу - за торговлю наркотиками.

Газета также сообщает о том, что жертва изнасилования “чувствует значительное облегчение”, поскольку убитый - единственный из насильников, которого она знала лично. Она также “потрясена” тем фактом, что убийство произошло ровно через два года по еврейскому календарю после даты изнасилования.


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