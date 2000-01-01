29.04 20:03 MIGnews.com

Лидер ISIS появился на видео впервые за 5 лет

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В понедельник, 29 апреля, террористическая организация ISIS впервые за пять лет выпустила видео своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Его последнее публичное выступление было на видео, снятом в Мосуле, Ирак, в 2014 году. Российские официальные лица заявили в прошлом году, что аль-Багдади, вероятно, был убит российским авиаударом недалеко от Ракки, Сирия.Видео обнародовано после того, как террористическая организация потеряла почти всю территорию, которую она когда-то контролировала в Ираке и Сирии. Пока неясно, когда материал был снят, но в нем аль-Багдади сослался на многомесячную борьбу за Багхуз, последний оплот ISIS в восточной Сирии, который закончился в прошлом месяце."Битва за Багхуз закончилась", - сказал он, скрестив ноги на подушке и обращаясь к трем мужчинам, лица которых были размыты. Лидер экстремистской группы обсудил вопрос о Судане, Алжире, и заявил, что нападения на Шри-Ланку заслуживают уважения, добавив, что они стали ответом на захват Багхуза. Аль-Багдади заявил, что группа будет добиваться мести за убийства и тюремное заключение своих боевиков.