Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ISIS опубликовала видео со своим лидером впервые за 5 лет | Фото:29.04 20:03   MIGnews.com

Лидер ISIS появился на видео впервые за 5 лет

В понедельник, 29 апреля, террористическая организация ISIS впервые за пять лет выпустила видео своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Его последнее публичное выступление было на видео, снятом в Мосуле, Ирак, в 2014 году. Российские официальные лица заявили в прошлом году, что аль-Багдади, вероятно, был убит российским авиаударом недалеко от Ракки, Сирия.

Видео обнародовано после того, как террористическая организация потеряла почти всю территорию, которую она когда-то контролировала в Ираке и Сирии. Пока неясно, когда материал был снят, но в нем аль-Багдади сослался на многомесячную борьбу за Багхуз, последний оплот ISIS в восточной Сирии, который закончился в прошлом месяце.



"Битва за Багхуз закончилась", - сказал он, скрестив ноги на подушке и обращаясь к трем мужчинам, лица которых были размыты. Лидер экстремистской группы обсудил вопрос о Судане, Алжире, и заявил, что нападения на Шри-Ланку заслуживают уважения, добавив, что они стали ответом на захват Багхуза. Аль-Багдади заявил, что группа будет добиваться мести за убийства и тюремное заключение своих боевиков.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:11
Депутат Хаимович: не буду сидеть в Кнессете в кожаном кресле
19:52
Мощные наводнения на Суматре забрали жизни 29 человек
19:36
Пакистан возьмет под контроль 30 000 исламских школ
18:30
Нетаниягу поддержал неоднозначный проект о Холокосте
18:08
Власти Шри-Ланки запретили чем-либо закрывать лицо
17:36
"Антисемитизм крепнет на Западе, не на Ближнем Востоке"
17:01
Сбивший ребенка в Иерусалиме не выйдет до слушаний
17:00
Лидеры Кахоль Лаван проигнорировали инструктаж в Кнессете
16:51
В Эстонии начинаются учения Spring Storm
16:16
Ультраправая партия Словакии продолжит свою деятельность
15:55
Смотрич унаследует офис уходящего министра юстиции
15:23
Нашествие черных жуков в Израиле
15:17
Аббас: "Европа создала сионизм и Израиль"
15:10
У берегов Франции горело судно с людьми на борту
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus