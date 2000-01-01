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Сбивший ребенка в Иерусалиме не выйдет до слушаний | Фото:29.04 17:01   MIGnews.com

Сбивший ребенка в Иерусалиме не выйдет до слушаний

Мужчина, сбивший ребенка в Иерусалиме, оставив его в критическом состоянии, проведет под стражей неделю. Нетанел Сандруси, 23 года, подозревается в том, что он 21 апреля сбил 11-летнего мальчика в районе Рамот в северном Иерусалиме, а затем скрылся с места происшествия. Автомобиль был найден через несколько часов после аварии. Сандруси, житель Иерусалима, в воскресенье сдался полиции, но не признал себя виновным.

Он заявил, что не знал, что полиция разыскивает его, так как он религиозен и не подвергается воздействию "светских СМИ". Полиция опасается, что подозреваемый может скрыться, если его выпустят до слушаний.

Обвинители считают, что Сандруси ехал безответственно в ночь аварии и, возможно, находился под воздействием наркотиков или алкоголя. Образец мочи был отправлен для исследования в лаборатории. Столкновение произошло на бульваре Голда Меир, оживленной улице на северо-западе города. По сообщениям, брат потерпевшего ребенка находился с ним во время происшествия и был легко ранен.

Адвокат подозреваемого Моше Суками заявил во время слушания, что есть свидетели, которые говорят, что ребенок бросился перед машиной на красный для пешеходов свет. Суками также обвинил полицию в "линчевании" подозреваемого и в попытке арестовать его по "необоснованным" доводам. Говоря с сайтом Ynet, Суками утверждал, что Сандруси не управлял машиной во время аварии. Он сказал, что арендовал автомобиль на несколько часов у владельца, а затем вернул его "за несколько часов" до происшествия.

"Он не имеет никакого отношения к инциденту, и это позор, что они поспешили сделать выводы, прежде чем было проведено серьезное расследование", - сказал он. Пострадавший ребенок был срочно отправлен в городскую больницу Шааре-Цедек. Он остается в критическом состоянии.


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