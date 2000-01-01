29.04 14:49 MIGnews.com

В Мельбурне полыхало здание

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Для его локализации пожарная служба города задействовала более 50 сотрудников."Спасатели прибыли на место возгорания на угол улиц Бурк и Рассел около 11:50 (05:50 Москва). До этого момента огонь уже охватил все здание, включая крышу. Сотрудники службы эвакуировали всех людей из соседних зданий и перекрыли прилегающие улицы для обеспечения безопасности в районе пожара. На данном этапе никаких сведений о пострадавших в результате пожара нет", - говорится в заявлении городской пожарной службы, опубликованном на сайте ведомства.В здании располагались офисы нескольких компаний и ресторан. Пожарная служба и полиция города начали расследование причин возгорания.