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29.04 14:49   MIGnews.com

В Мельбурне полыхало здание

Для его локализации пожарная служба города задействовала более 50 сотрудников.

"Спасатели прибыли на место возгорания на угол улиц Бурк и Рассел около 11:50 (05:50 Москва). До этого момента огонь уже охватил все здание, включая крышу. Сотрудники службы эвакуировали всех людей из соседних зданий и перекрыли прилегающие улицы для обеспечения безопасности в районе пожара. На данном этапе никаких сведений о пострадавших в результате пожара нет", - говорится в заявлении городской пожарной службы, опубликованном на сайте ведомства.

В здании располагались офисы нескольких компаний и ресторан. Пожарная служба и полиция города начали расследование причин возгорания.


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