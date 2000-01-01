29.04 15:10 MIGnews.com

У берегов Франции горело судно с людьми на борту

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У берегов Франции произошел пожар на борту пассажирского судна, сообщили в морской префектуре страны. Происшествие случилось на корабле Pont-Aven, который находился в 142 км от французского побережья."В 04:00 (06:00 по Москве) команда следовавшего из Плимута (Великобритания) в Сантандер (Испания) судна оповестила региональный оперативный центр спасения о том, что в одном из машинных отсеков вспыхнул пожар"."Под руководством морского префекта Атлантики, был подготовлен вертолет с командой пожарных моряков, а также спасательный буксир. В 04:40 с корабля поступило сообщение о том, что пожар потушен, управление судном не потеряно", – отметили в префектуре.Корабль направляется в один из портов департамента Финистер. На борту Pont-Aven находятся 908 человек, из которых 142 – члены экипажа.