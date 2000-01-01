Убийце девочки-подростка дали пожизненное

Суд также постановил, что 42-летний Даниэль Нахмани, который был арестован только в 2014 году после того, как передовые методы экспертизы ДНК определили его как виновника, выплатит семье Эяль 258 000 шекелей (71 300 долларов).
17-летняя Эяль исчезла поздно вечером 22 февраля 1998 года, когда она пошла домой после просмотра фильма с подругой. В последний раз ее видели на автобусной остановке на площади Давидка в центре Иерусалима.
Ее тело было найдено на следующий вечер в лесу недалеко от столицы северо-западного района Рамот, где она жила. Тогда убийство девочки потрясло всю страну.
По словам правоохранителей, преступник в ходе судебного разбирательства так и не признал свою вину.