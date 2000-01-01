Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Мощные наводнения на Суматре забрали жизни 29 человек | Фото: Twitter29.04 19:52   MIGnews.com

Мощные наводнения на Суматре забрали жизни 29 человек


Разрушительные наводнения, вызванные сильными дождями, которые обрушились на индонезийскую провинцию Бенгкулу, на острове Суматра, унесли жизни 29 человек. Кроме того, в результате стихии еще 13 - числятся пропавшими без вести.

Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает телеканал CNN.

Всего наводнения, вызванные проливными дождями, привели к гибели почти 40 человек в Индонезии, передают чиновники.

В понедельник агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий в Индонезии подтвердило 29 случаев смерти и сообщило, что по меньшей мере еще 13 человек пропали без вести после нескольких дней наводнений.

Стоит отметить, что оползни и наводнения - это обычное явление, особенно во время сезона муссонов в период с октября по апрель, когда дожди обрушиваются на обширный архипелаг Юго-Восточной Азии.

Оползень, вызванный проливным дождем в соседней провинции Лампунг в субботу, также убил семью из шести человек.


Между тем, в результате наводнения на прошлой неделе в окрестностях столицы Джакарты погибли по меньшей мере два человека, более 2000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Между тем, власти острова предупредили об угрозе возникновения кожных заболеваний из-за плохой гигиены и нехватки чистой воды.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:11
Депутат Хаимович: не буду сидеть в Кнессете в кожаном кресле
20:03
Лидер ISIS появился на видео впервые за 5 лет
19:36
Пакистан возьмет под контроль 30 000 исламских школ
18:30
Нетаниягу поддержал неоднозначный проект о Холокосте
18:08
Власти Шри-Ланки запретили чем-либо закрывать лицо
17:36
"Антисемитизм крепнет на Западе, не на Ближнем Востоке"
17:01
Сбивший ребенка в Иерусалиме не выйдет до слушаний
17:00
Лидеры Кахоль Лаван проигнорировали инструктаж в Кнессете
16:51
В Эстонии начинаются учения Spring Storm
16:16
Ультраправая партия Словакии продолжит свою деятельность
15:55
Смотрич унаследует офис уходящего министра юстиции
15:23
Нашествие черных жуков в Израиле
15:17
Аббас: "Европа создала сионизм и Израиль"
15:10
У берегов Франции горело судно с людьми на борту
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus