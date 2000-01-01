Мощные наводнения на Суматре забрали жизни 29 человек
Разрушительные наводнения, вызванные сильными дождями, которые обрушились на индонезийскую провинцию Бенгкулу, на острове Суматра, унесли жизни 29 человек. Кроме того, в результате стихии еще 13 - числятся пропавшими без вести.
Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает телеканал CNN.
Всего наводнения, вызванные проливными дождями, привели к гибели почти 40 человек в Индонезии, передают чиновники.
В понедельник агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий в Индонезии подтвердило 29 случаев смерти и сообщило, что по меньшей мере еще 13 человек пропали без вести после нескольких дней наводнений.
Стоит отметить, что оползни и наводнения - это обычное явление, особенно во время сезона муссонов в период с октября по апрель, когда дожди обрушиваются на обширный архипелаг Юго-Восточной Азии.
Оползень, вызванный проливным дождем в соседней провинции Лампунг в субботу, также убил семью из шести человек.