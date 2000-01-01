Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Норвегии выловили кита-шпиона якобы из РФ 29.04 12:11   MIGnews.com

В Норвегии выловили "российского кита-шпиона"

Морские эксперты в Норвегии считают, что они наткнулись на белого кита, которого российский флот обучил в рамках программы по использованию подводных млекопитающих в качестве специального отряда.

На севере Норвегии, неподалеку от острова Ингойя, близ побережья Финнмарка, рыбаки встретили очень необычную белуху: она не боялась людей, а на ее теле ремнями был прикреплен фиксатор, удерживающий камеру GoPro, а самой камеры на месте не было.

Кит активно разыскивал суда и пытался стянуть ремни и веревки с бортов лодок. Стоит отметить, что на фиксаторе было написано: "Оборудование Петербурга".

"...Этот кит родом из России, и есть серьезные основания верить, что это сделали не российские ученые, а военно-морской флот", - сказал Мартин Бью из Института морских исследований в Норвегии, пишет TheGuardian.

"Мы знаем, что в России у них были домашние киты в неволе. Они часто ищут лодки. Мне говорят, что, скорее всего, это российский флот в Мурманске, я позвонил российским коллегам, но получил отрицательный ответ", - сказал Аудун Рикардсен, профессор кафедры арктической и морской биологии в Арктическом университете Норвегии (UiT).



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:49
В Мельбурне полыхало здание
14:45
Сотни израильтян пожаловались на обслуживание Amazon
14:18
Иерусалим: Представительство Австралии набирает сотрудников
14:05
Смотрич: у меня нет проблем с коллапсом автономии
14:04
Снова война на истощение?
13:46
Что повлияло на рост цен на горючее в Израиле?
13:39
Израильские туристы попали под обстрел в Самарии
13:24
Житель Иерусалима совращал малолетних в сети
13:02
МВФ: иранская экономика сжимается
12:41
Тегеран пригласил Москву в залив
12:28
Убийце девочки-подростка дали пожизненное
12:01
Новая система наведения - против воздушных шаров из Газы
11:47
Еще одно гнездо террора
11:37
Близ Модиина обнаружили тело убитой арабки
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus