Морские эксперты в Норвегии считают, что они наткнулись на белого кита, которого российский флот обучил в рамках программы по использованию подводных млекопитающих в качестве специального отряда.
На севере Норвегии, неподалеку от острова Ингойя, близ побережья Финнмарка, рыбаки встретили очень необычную белуху: она не боялась людей, а на ее теле ремнями был прикреплен фиксатор, удерживающий камеру GoPro, а самой камеры на месте не было.
Кит активно разыскивал суда и пытался стянуть ремни и веревки с бортов лодок. Стоит отметить, что на фиксаторе было написано: "Оборудование Петербурга".
"...Этот кит родом из России, и есть серьезные основания верить, что это сделали не российские ученые, а военно-морской флот", - сказал Мартин Бью из Института морских исследований в Норвегии, пишет TheGuardian.
"Мы знаем, что в России у них были домашние киты в неволе. Они часто ищут лодки. Мне говорят, что, скорее всего, это российский флот в Мурманске, я позвонил российским коллегам, но получил отрицательный ответ", - сказал Аудун Рикардсен, профессор кафедры арктической и морской биологии в Арктическом университете Норвегии (UiT).