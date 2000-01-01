В Центральном Израиле обнаружили убитой молодую женщину

По словам правоохранителей, тело Наджла аль-Амури было обнаружено на открытой местности недалеко от города Тель-Хадид в центральной части Израиля.
По подозрению в причастности к ее убийству полиция арестовала мужчин в возрасте 15 и 23 лет, а также женщин 28, 29 и 43 лет. Все они являются жителями Лода.
Отмечается, что суд поддержал запрет на передачу журналистам деталей расследования и личностей подозреваемых.
Между тем, газета "Гаарец" передает, что в прошлом молодая женщина неоднократно подвергалась насилию и угрозам со стороны членов семьи и даже провела некоторое время в приюте для жертв бытового насилия.
Недавно ей предоставили возможность вернуться в приют со стороны органов социального обеспечения, но Наджла аль-Амури отказалась.