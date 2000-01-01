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В Центральном Израиле обнаружили убитой молодую женщину | Фото:29.04 11:37   MIGnews.com

В Центральном Израиле обнаружили убитой молодую женщину

В воскресенье полиция обнаружила тело женщины, которая пропала без вести более двух недель назад, и арестовала пятерых близких родственников 19-летней жертвы.

Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает The Times of Israel.

По словам правоохранителей, тело Наджла аль-Амури было обнаружено на открытой местности недалеко от города Тель-Хадид в центральной части Израиля.

По подозрению в причастности к ее убийству полиция арестовала мужчин в возрасте 15 и 23 лет, а также женщин 28, 29 и 43 лет. Все они являются жителями Лода.

Отмечается, что суд поддержал запрет на передачу журналистам деталей расследования и личностей подозреваемых.

Между тем, газета "Гаарец" передает, что в прошлом молодая женщина неоднократно подвергалась насилию и угрозам со стороны членов семьи и даже провела некоторое время в приюте для жертв бытового насилия.

Недавно ей предоставили возможность вернуться в приют со стороны органов социального обеспечения, но Наджла аль-Амури отказалась.


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