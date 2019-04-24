Вернулась с того света: женщина очнулась после 27 лет комы
Женщина из Объединенных Арабских Эмиратов, получившая серьезное ранение в дорожно-транспортном происшествии в 1991 году, чудом пришла в себя после 27 лет пребывания в коме.
Об этом уникальном случае в понедельник, 29 апреля сообщает ABC News.
По данным издания, тогда автомобиль Муниры Абдуллы, который на тот момент было 32 года, недалеко от города Аль-Айн въехал школьный автобус. Во время аварии вместе с Мунирой находился ее маленький сын Омар.
Как рассказал журналистам сын Муниры, которому тогда было 4 года, мать заслонила его собой в момент ДТП, благодаря чему мальчик отделался легкими травмами.
Женщину в тяжелом состоянии перевезли в местную больницу, затем в Лондон для постановки диагноза. По словам медиков, пострадавшая находится в состоянии, которое похоже на кому. У нее сохранялось минимальное сознание, и она чувствовала боль.
Согласно информации издания, пациентку вернули в ОАЭ, где в течение долгих лет ее кормили через трубку и проводили физиотерапию.
"Я не сдавался, потому что у меня было чувство, что рано или поздно она проснется", - рассказал Омар Вебаир в интервью арабской газете The National.
Об уникальном случае узнал наследный принц Абу-Даби Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян. В 2017 году он оплатил женщине лечение в Германии.
Но самое удивительное произошло в прошлом году, когда Мунира проснулась и первым делом произнесла имя своего сына, который верил, что мама жива.