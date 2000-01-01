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Задержанный в Турции шпион ОАЭ совершил самоубийство | Фото:29.04 11:10   MIGnews.com

Задержанный в Турции шпион ОАЭ совершил самоубийство

Один из двух задержанных ранее властями Турции по подозрению в шпионаже в пользу Объединенных Арабских Эмиратов, совершил самоубийство в стамбульской тюрьме Силиври.

Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает Reuters.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, двое подозреваемых были арестованы 19 апреля и признались, что шпионили за арабскими гражданами. Турция расследует, связано ли прибытие в страну одного из них с убийством саудовского журналиста Джамала Хашогги.

Чиновник министерства юстиции сказал, что подозреваемый повесился, но не предоставил дальнейших подробностей.

Один из двух мужчин прибыл в Турцию в октябре 2018 года, через несколько дней после того, как Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сказал чиновник во время их задержания, добавив, что другой прибыл позже, чтобы присоединится к своему коллеге.

Напомним, обозреватель Washington Post, который неоднократно критиковал политику Эр-Рияда, пропал без вести при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании этой дипломатической миссии "в результате конфликта".


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