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Причина вынужденной посадки самолета El Al - отказ двигателя 29.04 10:46   MIGnews.com

Причина вынужденной посадки самолета El Al - отказ двигателя

Израильская авиакомпания El Al распространила заявление в связи с вынужденной посадкой утром 29 апреля самолета, следовавшего рейсом в Варшаву.

На борту самолета находились 138 пассажиров и членов экипажа.

В заявлении компании говорится: “После взлета случился сбой в работе двигателя. В соответствии с инструкциями производителя двигатель был отключен и самолет успешно приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Авиационные власти расследуют инцидент”.


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