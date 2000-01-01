29.04 10:46 MIGnews.com

Причина вынужденной посадки самолета El Al - отказ двигателя

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Израильская авиакомпания El Al распространила заявление в связи с вынужденной посадкой утром 29 апреля самолета, следовавшего рейсом в Варшаву.На борту самолета находились 138 пассажиров и членов экипажа.В заявлении компании говорится: “После взлета случился сбой в работе двигателя. В соответствии с инструкциями производителя двигатель был отключен и самолет успешно приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Авиационные власти расследуют инцидент”.