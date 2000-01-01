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Жуткая авария в Новой Зеландии забрала жизни 8 человек | Фото:29.04 10:34   MIGnews.com

Жуткая авария в Новой Зеландии забрала жизни 8 человек

Вследствие дорожно транспортного происшествия в центральной части Северного острова Новой Зеландии погибли восемь человек, еще один получил тяжелые ранения.

Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает Radio New Zealand со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла в воскресенье утром на шоссе номер 1 к северу от озера Таупо.

"В воскресенье утром на шоссе номер 1 к северу от озера Таупо в центральной части Северного острова произошло ДТП, повлекшего гибель восьми человек, еще один получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что автомобиль столкнулся с другой машиной, которая ехала навстречу. Они добавили, что выжившим после аварии оказался только 9-летний мальчик. На данный момент он находится в критическом состоянии.


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