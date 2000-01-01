Жуткая авария в Новой Зеландии забрала жизни 8 человек

Трагедия произошла в воскресенье утром на шоссе номер 1 к северу от озера Таупо.
"В воскресенье утром на шоссе номер 1 к северу от озера Таупо в центральной части Северного острова произошло ДТП, повлекшего гибель восьми человек, еще один получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что автомобиль столкнулся с другой машиной, которая ехала навстречу. Они добавили, что выжившим после аварии оказался только 9-летний мальчик. На данный момент он находится в критическом состоянии.