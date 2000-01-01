29.04 08:06 MIGnews.com

В Израиле сохраняется опасность наводнений

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Второй канал израильского ТВ сообщает, что несмотря на значительное потепление и прекращение дождей, в Израиле сохраняется опасность внезапных наводнений.Существует вероятность дождей, а вместе с ними и наводнений, на Голанских высотах.В среднем по территории Израиля температура увеличится на 2-3 градуса. Каждый день этой недели будет теплее, чем предыдущий. Некоторое ослабление жары наступит не ранее четверга.