Ирак приговорил к пожизненному 19 россиянок

19 гражданок России были приговорены к пожизненному заключению в тюрьмах Ирака.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение, всех их обвиняют в присоединении и поддержке террористической группировки ISIS. Других деталей телеканал пока не приводит.
Всех обвиняемых подозревают в сотрудничестве с террористами. В то же время в ведомстве отметили, что установить их личность возможно только после вынесения приговоров.
Ранее в этом месяце центральный уголовный суд Ирака приговорил к пожизненному заключению семь иностранок, в том числе двух россиянок. По данным российского МИД, в иракских тюрьмах остаются от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство.