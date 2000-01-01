30.04 04:11 MIGnews.com

Ирак приговорил к пожизненному 19 россиянок

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19 гражданок России были приговорены к пожизненному заключению в тюрьмах Ирака.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение, всех их обвиняют в присоединении и поддержке террористической группировки ISIS. Других деталей телеканал пока не приводит.Всех обвиняемых подозревают в сотрудничестве с террористами. В то же время в ведомстве отметили, что установить их личность возможно только после вынесения приговоров.Ранее в этом месяце центральный уголовный суд Ирака приговорил к пожизненному заключению семь иностранок, в том числе двух россиянок. По данным российского МИД, в иракских тюрьмах остаются от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство.