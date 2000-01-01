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Академию Бней-Цион просили не отправлять учеников на смерть | Фото: ЗАКА29.04 21:05   MIGnews.com

Академию Бней-Цион просили не отправлять учеников на смерть

Метеорологическая служба израильских ВВС, с которой сотрудничает тель-авивская довоенная академия Бней-Цион, проинформировала учебное учреждение об опасности каких-либо путешествий на юг страны в связи с сильнейшими ливнями, которые на тот момент уже два дня как бушевали в Израиле.

Ссылаясь на свидетельства представителей метеорологической компании следователям, канал "Хадашот" передает, что синоптики утверждают, будто не одобряли инициативу руководства академии на путешествие к Нахаль Цафит, где 26 апреля погибли 10 старшеклассников.

Как утверждается, перед поездкой синоптики лично уведомляли о сильных дождях как директора академии Юваля Кахана, так и его советника. Несмотря на это, автобус с детьми все же отправили в опасную зону, что закончилось трагедией.

Предоставленные сотрудниками метеослужбы свидетельства лишь усиливают версию об убийстве по неосторожности, что вменяют вышеупомянутым деятелям Бней-Цион.

Как передает "Хадашот", их содержание под стражей было продлено до вторника, а уже завтра их ждет перекрестный допрос, на котором им предстоит столкнуться с новыми деталями следствия. На прошлых допросах они пытались переложить вину друг на друга.

Сегодня уже сообщалось, что в самой академии прошли обыски. Полиция изъяла компьютеры, документы и прочие материалы, имеющие отношение к расследованию.
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