Академию Бней-Цион просили не отправлять учеников на смерть
Метеорологическая служба израильских ВВС, с которой сотрудничает тель-авивская довоенная академия Бней-Цион, проинформировала учебное учреждение об опасности каких-либо путешествий на юг страны в связи с сильнейшими ливнями, которые на тот момент уже два дня как бушевали в Израиле.
Ссылаясь на свидетельства представителей метеорологической компании следователям, канал "Хадашот" передает, что синоптики утверждают, будто не одобряли инициативу руководства академии на путешествие к Нахаль Цафит, где 26 апреля погибли 10 старшеклассников.
Как утверждается, перед поездкой синоптики лично уведомляли о сильных дождях как директора академии Юваля Кахана, так и его советника. Несмотря на это, автобус с детьми все же отправили в опасную зону, что закончилось трагедией.
Предоставленные сотрудниками метеослужбы свидетельства лишь усиливают версию об убийстве по неосторожности, что вменяют вышеупомянутым деятелям Бней-Цион.
Как передает "Хадашот", их содержание под стражей было продлено до вторника, а уже завтра их ждет перекрестный допрос, на котором им предстоит столкнуться с новыми деталями следствия. На прошлых допросах они пытались переложить вину друг на друга.
Сегодня уже сообщалось, что в самой академии прошли обыски. Полиция изъяла компьютеры, документы и прочие материалы, имеющие отношение к расследованию.