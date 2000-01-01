30.04 06:18 MIGnews.com

Скоро: пополнение баланса карточки "рав-кав" на почте

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Скоро в почтовых отделениях страны ("Доар Исраэль") можно будет пополнять баланс транспортной карты "рав-кав". Об этом сообщил сегодня министр транспорта и разведки Исраэль Кац.Пополнение карточки "рав-кав" на первом этапе будет доступно в десятках почтовых филиалов страны. Оплату при приобретении билетов на проезд в общественном транспорте у сотрудников почтового отделения владельцы карточки "рав-кав" смогут произвести с помощью наличных или кредитной карты.В ближайшие месяцы баланс карточки "рав-кав" можно также будет пополнять по телефону. Услуга будет доступна посредством центра обслуживания "Рав-кав онлайн". Далее оплаченный таким образом билет необходимо будет активировать в одном тысяч из аппаратов "Каспонет" по всей стране.Как отметил глава транспортного ведомства, предоставление возможности пополнять баланс карточки "рав-кав" в почтовых отделениях страны, а также посредством телефона значительно улучшит уровень обслуживания всех категорий пассажиров. "Цель нововведения - расширение спектра альтернатив для пополнения баланса карточки "рав-кав". Особенно актуален новый сервис для детей, подростков и пожилых граждан - для категорий пассажиров, у которых по тем или иным причинам нет доступа к интернету или банковским аппаратам, посредством которых можно приобрести билеты на проезд на карточку "рав-кав", - подчеркнул Кац и добавил: "Мы ставим своей задачей сделать эту услугу и использование новых технологий в общественном транспорте более доступными для различных групп населения".Напомним, что с марта 2018 года водители автобусов в Иерусалиме прекратили продажу билетов и пополнение баланса карточки "рав-кав" (за исключением однодневного проездного абонемента ("хофши йоми") и одноразового билета для владельцев карточки "рав-кав"). Данный шаг направлен на улучшение безопасности и качества поездки и призван позволить водителям автобусов сосредоточиться исключительно на процессе управления транспортным средством. В ближайшие месяцы переход на новые стандарты поездки в общественном транспорте будет осуществлен и в населенных пунктах Гуш Дана и Хайфского мегаполиса.Отметим, что Минтранс предоставляет широкий спектр альтернатив для пополнения баланса "рав-кав" до посадки в автобус (оплата наличными или посредством кредитной карты). Для удобства пассажиров по всему Иерусалиму установлены около сотни аппаратов для самостоятельного пополнения "рав-кав". Приобретение билетов также доступно в кассах Иерусалимского центрального автовокзала и в столичных центрах обслуживания пассажиров "Аль ха-кав". Такая возможность предоставляется владельцам карточки "рав-кав" и в сотнях банкоматов "Каспонет", установленных по всему городу (без комиссионных, оплата возможна посредством кредитной карты), в автоматах по продаже билетов на остановках иерусалимского трамвая, в столичных филиалах сетей "Cofix" и "Мааян 2000", в большинстве общественных центров столицы, в десятках минимаркетов и торговых точек по всему городу.Как известно, пополнить "рав-кав" также можно с помощью приложения для смартфонов "Рав-кав онлайн", с помощью компьютера и специального USB устройства ("корэ картисим").