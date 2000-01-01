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Назван самый щедрый спонсор российских евреев | Фото: Википедия29.04 17:39   MIGnews.com

Назван самый щедрый спонсор российских евреев

За последние 20 лет российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович пожертвовал на нужды еврейских общин России, Израиля и других стран мира полмиллиарда долларов, сообщили в Федерации еврейских общин России (ФЕОР) 29 апреля.

Как отмечается, в следующем году ФЕОР будет отмечать 20-летние своего создания. Среди мероприятий, посвященных этому случаю, федерация планирует провести в течение предстоящего года ряд мероприятий.

На фоне этого Абрамович получил особое признание за его более чем 500-миллионный вклад на нужды евреев Израиля, России и других стран.

Награда от ФЕОР была подписана президентом федерации, раввином Александром Бородой и главным раввином России Берлом Лазарем.

"В преддверии 20-летнего юбилея мы хотели особенно отметить тех, кто оказал жизненно важное влияние для нашей работы и еврейской общины. Преимущественная часть нашей работы стала возможной благодаря господину Абрамовичу, и мы глубоко благодарны за его постоянную поддержку", - сказал Борода израильской газете Jerusalem Post.

Он отмечает, что около 80% всех событий в еврейской жизни в России воплотились в реальность благодаря Роману Абрамовичу.

"Он никогда об этом не говорит, но я хочу донести до люди, не осознающих, кто является причиной этого, что это именно он. В России проживают около 160 еврейских общин, и Роман Аркадьевич поддерживает их все", - сказал он, отметив, что пожертвования миллиардера шли на учреждение кухонь для малоимущих, еврейских школ и детских домов.

Борода добавил, что самые важные мероприятия не всегда имеют религиозную подоплеку и что его федерация ведет различные проекты, направленные на укрепление еврейской жизни и на помощь предотвращения ассимиляции российских евреев.

"Мы приверженцы ортодоксального иудаизма, но общинный центр предназначен не только для религиозных людей", - сказал он.
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