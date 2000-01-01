Facebook заблокировал группы польских антисемитов

Представители польских националистических движений обратились к премьер-министру и министерству иностранных дел с просьбой вмешаться в конфликт с соцсетью Facebook, модераторы которой удалили их страницы, обвинив в антисемитизме.
На прошлой неделе Facebook заявил о том, что "запрещает наличие на своей платформе" организаций, нарушающих правила соцсети. В списке запрещенных организаций были выделены организации "Национальный радикальный лагерь" и "Национальное возрождение Польши".
"Мы считаем, что эти организации открыто пропагандируют расистские, антисемитские и гомофобские взгляды", - гласит заявление Facebook.
Представители соцсети заявили о множестве жалоб, поступающих на неприемлемые материалы, публикуемые польскими националистами, которые подвергают гонениям людей по признаку расы, религии и пола.
"Это было непростое решение, поскольку мы призываем вас выражать свои индивидуальные взгляды, устанавливать контакты и обмениваться точками зрения, но в то же время хотим, чтобы люди всегда чувствовали себя принимаемыми и в безопасности", - утверждают в соцсети.
В Национальном движении Польши это решение назвали "жестокой цензурой и радикальным ограничением плюрализма общественных дебатов".
"Требуется срочное вмешательство правительства!" - написал президент движения Роберт Винницки.