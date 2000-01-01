29.04 16:17 MIGnews.com

Facebook заблокировал группы польских антисемитов

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Представители польских националистических движений обратились к премьер-министру и министерству иностранных дел с просьбой вмешаться в конфликт с соцсетью Facebook, модераторы которой удалили их страницы, обвинив в антисемитизме.На прошлой неделе Facebook заявил о том, что "запрещает наличие на своей платформе" организаций, нарушающих правила соцсети. В списке запрещенных организаций были выделены организации "Национальный радикальный лагерь" и "Национальное возрождение Польши"."Мы считаем, что эти организации открыто пропагандируют расистские, антисемитские и гомофобские взгляды", - гласит заявление Facebook.Представители соцсети заявили о множестве жалоб, поступающих на неприемлемые материалы, публикуемые польскими националистами, которые подвергают гонениям людей по признаку расы, религии и пола."Это было непростое решение, поскольку мы призываем вас выражать свои индивидуальные взгляды, устанавливать контакты и обмениваться точками зрения, но в то же время хотим, чтобы люди всегда чувствовали себя принимаемыми и в безопасности", - утверждают в соцсети.В Национальном движении Польши это решение назвали "жестокой цензурой и радикальным ограничением плюрализма общественных дебатов"."Требуется срочное вмешательство правительства!" - написал президент движения Роберт Винницки.