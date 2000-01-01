Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Facebook заблокировал группы польских антисемитов | Фото: Johan Larsson/Flickr29.04 16:17   MIGnews.com

Facebook заблокировал группы польских антисемитов

Представители польских националистических движений обратились к премьер-министру и министерству иностранных дел с просьбой вмешаться в конфликт с соцсетью Facebook, модераторы которой удалили их страницы, обвинив в антисемитизме.

На прошлой неделе Facebook заявил о том, что "запрещает наличие на своей платформе" организаций, нарушающих правила соцсети. В списке запрещенных организаций были выделены организации "Национальный радикальный лагерь" и "Национальное возрождение Польши".

"Мы считаем, что эти организации открыто пропагандируют расистские, антисемитские и гомофобские взгляды", - гласит заявление Facebook.

Представители соцсети заявили о множестве жалоб, поступающих на неприемлемые материалы, публикуемые польскими националистами, которые подвергают гонениям людей по признаку расы, религии и пола.

"Это было непростое решение, поскольку мы призываем вас выражать свои индивидуальные взгляды, устанавливать контакты и обмениваться точками зрения, но в то же время хотим, чтобы люди всегда чувствовали себя принимаемыми и в безопасности", - утверждают в соцсети.

В Национальном движении Польши это решение назвали "жестокой цензурой и радикальным ограничением плюрализма общественных дебатов".

"Требуется срочное вмешательство правительства!" - написал президент движения Роберт Винницки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:39
Назван самый щедрый спонсор российских евреев
15:54
Полиция проводит обыски в академии утонувших учеников
14:56
В Эстонии продадут крепость, построенную при Николае I
14:33
Полиция: у атаки в Тальпиот - криминальная подоплека
14:26
Нетаниягу: отношения с США крепки, как никогда
14:25
Иерусалим: Атака в Тальпиот, двое ранены
14:19
Иран использует российские авиабазы для переброски боевиков
14:03
Ученые нашли способ борьбы с особо опасным видом рака крови
13:44
Вооруженные столкновения с Хизбаллой у израильской границы
13:25
ЦАХАЛ вернул ливанку, пересекшую границу на родину
13:18
Суд отменил увольнение работников Teva в Ашдоде
12:50
Авария энергосети в Амстердаме привела к сбоям Telegram
12:32
В Израиле пройдет крупнейшая конференция по технологиям
12:27
Россия-США: война высоких технологий
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus