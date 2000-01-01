29.04 13:44 MIGnews.com

Вооруженные столкновения с Хизбаллой у израильской границы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

СМИ сирийских мятежников сообщают о вооруженных столкновениях оппозиции с подразделениями “Хизбаллы” в провинции Кунейтра, близ израильской границы.Бои с “Хизбаллой” вспыхнули в Хан Арнабех и Офания. Артиллерия “Хизбаллы” подвергла обстрелу несколько городов в Кунейтре.Мятежники из исламистских группировок Ахрар аш-Шам и Фусван аль-Джилан ответили артиллерийскими обстрелами позиций режима Асада.