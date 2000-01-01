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Вооруженные столкновения с Хизбаллой у израильской границы 29.04 13:44   MIGnews.com

Вооруженные столкновения с Хизбаллой у израильской границы

СМИ сирийских мятежников сообщают о вооруженных столкновениях оппозиции с подразделениями “Хизбаллы” в провинции Кунейтра, близ израильской границы.

Бои с “Хизбаллой” вспыхнули в Хан Арнабех и Офания. Артиллерия “Хизбаллы” подвергла обстрелу несколько городов в Кунейтре.

Мятежники из исламистских группировок Ахрар аш-Шам и Фусван аль-Джилан ответили артиллерийскими обстрелами позиций режима Асада.
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