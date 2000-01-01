29.04 13:25 MIGnews.com

ЦАХАЛ вернул ливанку, пересекшую границу на родину

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Гражданку Ливана, которая пересекла границу в районе Хермона, вернули обратно на родину. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в воскресенье, 29 апреля.Инцидент произошел в субботу утром, 28 апреля, на израильско-ливанской границе. Израильские военные заметили ливанских пастухов, пересекших границу.Женщину из этой группы допросили, а позже вернули обратно в Ливан, пишут израильские СМИ.По сообщениям ливанской прессы, задержанную зовут Нихад Дахли, но при этом не уточняет, каковы были причины нарушения границы.Также сообщалось о том, что ливанская армия обратилась к UNIFIL с просьбой стать посредников в деле возвращения Дахли на родину.