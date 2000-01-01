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Сотни боевиков были уничтожены в Афганистане за 7 дней29.04 11:57   MIGnews.com

Сотни боевиков были уничтожены в Афганистане за 7 дней

Правительственные силы Афганистана за прошедшую неделю в ходе антитеррористических операций на территории страны ликвидировали 466 террористов.

Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел страны в воскресенье, 29 апреля.

Правительственные силы за прошедшую неделю провели 105 совместных антитеррористических операций на территории 13 провинций: Гильменд, Урузган, Фарах, Фаряб, Джаузджан, Тахар, Бадахшан, Кандагар, Забул, Герат, Логар, Майдан Вардак и Нангархар.

В ходе операций 251 террорист был ранен, еще 49 боевиков захвачены в плен. Было изъято 20 видов оружия, 90 бомб, боеприпасы, согласно данным ведомства.
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