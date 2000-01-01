29.04 11:45 MIGnews.com

Новая версия трагедии в Арава

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что арестованные руководители подготовительных предармейских курсов Бней Цион рассказали о своей версии трагедии в Арава.Глава курсов и старший инструктор арестованы по подозрению в причинении смерти по неосторожности.Арестованные показали, что в ходе подготовки к походу они консультировались с метеорологической компанией и выпускником курсов, который сейчас служит в метеорологической службе ВВС.Глава курсов осознавал проблематичность погодных условий. Он организовал специальную группу в whatsapp которой координировалась подготовка к походу. Они предполагали, что маршрут, которым они собирались идти будет безопасным до тех часов дня.Организаторы приняли решение изменить маршрут из-за погодных условий. Первоначально они планировали идти через Нахаль Цеелим, затем изменили планы и хотели идти Нахаль Тамар и пришли к Нахаль Цафит.Полиция конфисковала смартфоны подозреваемых с тем, чтобы изучить всю информацию о подготовке к походу.Представитель полиции сообщил, что создается впечатление того, что директор курсов, Йоваль Кахан пытается дистанцироваться от произошедшего. На большинство вопросов он отвечает, что не знает и не помнит. Срок предварительного содержания Кахана продлен на пять лет.