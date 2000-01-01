29.04 10:55 MIGnews.com

Иностранец пытался похитить ребенка в южном Тель-Авиве

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Израильская полиция арестовала иностранного гражданина по подозрению в попытке похитить четырехлетнюю девочку в южном Тель-Авиве. Инцидент произошел в пятницу, 27 апреля.Сообщается, что ребенок играл на детской площадке, когда к ней подошел 25-летний подозреваемый. Мужчина схватил девочку и начал убегать с ней.К счастью, мать ребенка во время отреагировала и начала бежать за ним, при этом крича о помощи. В какой-то момент он бросил девочку и скрылся с места происшествия.Большие силы полиции приступили к поискам подозреваемого, который был задержан на следующий день после инцидента, сообщает Ynet.Мировой суд Тель-Авива сегодня рассмотрит вопрос о продлении срока содержания подозреваемого под стражей. Ему намерены предъявить попытку похищения ребенка, нападение и нанесение телесных повреждений.