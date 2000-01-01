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Чили: 16 землетрясений за два часа | Фото: Thinkstock29.04 09:41   MIGnews.com

Чили: 16 землетрясений за два часа

В Чили на побережье произошло подряд 16 землетрясений. Эпицентр землетрясений находится в 41,5 километре к юго-западу от Вальпараисо, в 110 километрах к западу от Сантьяго, сообщает Associated Press.

По данным Национальной геологической службы США, первое и самое мощное землетрясение магнитудой 5,9 произошло 28 апреля в 10:30 утра по местному времени (17:30 мск).

С момента первого подземного толчка было зафиксировано еще 15 землетрясений магнитудой от 3,8 до 5,7.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Известно, что из-за продолжающихся землетрясений в некоторых городах побережья объявлен выходной день, отменены занятия в школах и вузах.

Тем временем, в другой части планеты также произошло мощное землетрясение — подземные толчки магнитудой 7,2 были зафиксированы 29 апреля в 3:23 по местному времени (22:23 мск 28 апреля) в территориальных водах Филиппин, в 68 км к югу от города Генерал-Сантос. На побережье Филиппин и Индонезии объявлено штормовое предупреждение.
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