29.04 09:26 MIGnews.com

Пассажирка в хиджабе пыталась оскальпировать светскую даму

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Одетая в хиджаб религиозная пассажирка каирского метрополитена попыталась оскальпировать другую пассажирку, мотивируя это тем, что она ходит с непокрытой головой, нарушая законы шариата.Возможно об очередной демонстрации вреда радикального ислама и удалось бы умолчать, если бы жертвой не оказалась журналистка Рахма Сами. Как она рассказала "Аль-Арабии", инцидент произошел на станции "Захраа" на юге египетской столицы."Когда я села в женский вагон (два вагона в центре каждого состава метро Каира – только для женщин, ред.) другая пассажирка достала из сумочки что-то острое и пыталась остричь меня. Она заявила, что я так я буду счастливее, ведь мне больше не надо будет покрывать голову", - утверждает жертва исламистского произвола.Шокированная жертва считает, что избежать незавидной участи ей удалось исключительно благодаря вмешательству других пассажирок – пока Рахма пыталась удержать свою обидчицу, другие женщины оттянули ее и передали в руки полиции.Рами уверена – пытавшаяся обрезать ее волосы женщина не была психопаткой и прекрасно понимала, что делает. Журналистка обратилась в полицию с требованиемскорее арестовать ее обидчицу. Заодно она пожаловалась и на службу безопасности метрополитена, ведь кто-то должен нести ответственность за то, что пассажирка попала в вагон с острым предметом.