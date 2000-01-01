29.04 08:51 MIGnews.com

Пес, мусор, вонючий араб: Пассажирка атакует водителя Эгед

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Достаточно неприятная сцена произошла на рейсе автобуса "Эгед" в Иерусалиме, одна из пассажирок которого напала на водителя с угрозами, оскорблениями и даже проклятиями за то, что он отказался нарушать правила дорожного движения.На снятых кадрах пожилая женщина стоит в дверях и в грубой форме требует выпустить ее, чтобы успеть на пересадку. Как известно, в Израиле водителям общественного транспорта запрещается высаживать пассажиров в любых местах, кроме оборудованных остановок. Женщина впала в ярость, так как автобус попал в пробку.Женщина использовала грязные ругательства, чтобы задеть водителя-араба Халеда Сияма, который, несмотря ни на что, сохранял спокойствие. Среди всего прочего пассажирка назвала его "псом", "отбросом", "вонючим арабом" и более оскорбительными, нецензурными выражениями."Если бы ты был не арабом, у тебя было бы сердце … Хватит, я, конечно, не расистка, но это же отвратительно … Гори в аду! Если я пропущу автобус, я отберу твою душу, вот увидишь! Вот увидишь, что я с тобой сделаю, ты, отброс! Ты больше не будешь здесь работать! Смотрите все, я молю его! У меня автобус в 5! Гореть тебе в аду! В аду гори! Пес! Ты специально это делаешь", - кричит женщина на видео.В итоге водитель ее выпустил. Как объяснил Сиям, он испугался, что угрозы пассажирки могли быть не пустословными и он не хотел потерять работу."Я уже сталкивался с подобным, но не на таком уровне. Это очень серьезно. Она сделала мне больно. Она прокляла меня и угрожала. Мне повезло, что в автобусе есть камера, поэтому проклятия были записаны. Я не стану молчать о чем-либо подобном и уже сообщил руководству компании о произошедшем и намерен подать жалобу на нее в полицию", - пишет водитель."Эгед" вступился за Халеда Сияма,