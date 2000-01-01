29.04 07:30 MIGnews.com

У дома президента Бразилии митингующие устроили беспорядки

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У дома президента Бразилии Мишела Темера в Сан-Паулу демонстранты устроили беспорядки, передает телеканал Globo.Сообщается, что полиция пытается преградить протестующим путь к дому главы государства. В то же время митингующие бросают в его сторону камни и петарды. Известно, что сейчас Темера находится в столице республики Бразилиа.В пятницу, 28 апреля, в Бразилии повсюду проходит общенациональная забастовка. На работу не вышли водители автобусов, машинисты железнодорожного транспорта, учителя, сотрудники банков и другие. Люди протестуют против пенсионной реформы и реформы трудового законодательства, предложенных правительством Бразилии.