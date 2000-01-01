Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












У дома президента Бразилии митингующие устроили беспорядки 29.04 07:30   MIGnews.com

У дома президента Бразилии митингующие устроили беспорядки

У дома президента Бразилии Мишела Темера в Сан-Паулу демонстранты устроили беспорядки, передает телеканал Globo.

Сообщается, что полиция пытается преградить протестующим путь к дому главы государства. В то же время митингующие бросают в его сторону камни и петарды. Известно, что сейчас Темера находится в столице республики Бразилиа.

В пятницу, 28 апреля, в Бразилии повсюду проходит общенациональная забастовка. На работу не вышли водители автобусов, машинисты железнодорожного транспорта, учителя, сотрудники банков и другие. Люди протестуют против пенсионной реформы и реформы трудового законодательства, предложенных правительством Бразилии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:52
Депутата Битана атаковали на рынке в Рамле. Видео
07:12
В Индонезии издали фетву против браков с несовершеннолетними
06:32
Юлия Малиновская отстаивает права пожилых репатриантов
05:39
Ученые выяснили главную цель мужчины во время секса
04:19
На новой 5-фунтовой банкноте - пунктуационные ошибки
03:32
Энергетики могут вызвать аритмию
02:37
Хокинг рассказал о том, что станет "концом человечества"
01:14
Северная Корея запустила баллистическую ракету
23:25
Ученые рассказали, как избавится от склонности к ожирению
22:30
Низкий уровень IQ увеличивает риск заболеваний сердца
21:44
Зидан призывает не голосовать за Марин Ле Пен
21:29
"Шалом Ахшаву" запретили приближаться к поселениям
21:26
Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров Аль-Каиды
20:53
В Гиватаиме умер поэт-фронтовик Ион Деген
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus