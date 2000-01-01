30.04 06:19 MIGnews.com

Американский военный погиб в результате взрыва около Мосула

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Американский военнослужащий скончался от ранений, полученных в результате детонирования взрывного устройства около северного иракского города Мосул в субботу, 29 апреля, как заявила возглавляемая США военная коалиция.Помимо сообщения о гибели военного, в сообщении коалиции других подробностей не сообщалось.Детали произошедшего уточняются.Напомним, что ООН заявила, что шестимесячная операция по возвращению иракского города Мосул из под контроля террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, вынудила около полумиллиона человек покинуть свои дома.Иракские войска начали самую большую военную операцию в стране ровно 6 месяцев назад и отбили восточную часть города в январе. Но продвижение, начатое в следующем месяце, со стороны Мосула, находящейся к западу от реки Тигр, привело к резкому росту перемещения населения.Иракские силы добились значительных успехов в западном Мосуле в течение последних двух месяцев, но самые сложные сражения еще могут быть впереди.По оценкам ООН, еще полмиллиона гражданских лиц по-прежнему находятся в контролируемых ISIS районах западного Мосула.