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В северном Ираке ликвидированы 14 членов РПК | Фото: Thinkstock29.04 18:54   MIGnews.com

В северном Ираке ликвидированы 14 членов РПК

Турецкие военные убили 14 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической группировкой, в ходе авиаударов в северном Ираке в субботу, 29 апреля, как говорится в заявлении военных.

6 боевиков РПК были убиты в районе Синат-Хафтан. Еще 8 боевиков РПК были убиты вблизи Адиямана в ходе 2 отдельных ударов с воздуха, согласно сообщениям военных.

Отметим, что лагерь боевиков РПК находится в горах северного Ирака, недалеко от турецкой границы.

В последние недели Турция активизировала атаки против РПК в северном Ираке и ее сирийско-курдского филиала, YPG.

Нападения на YPG, ключевого члена поддерживаемой Соединенными Штатами коалиции, борющейся против боевиков ISIS в Сирии, еще более осложнили отношения Турции с Вашингтоном.
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