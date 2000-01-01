29.04 18:54 MIGnews.com

В северном Ираке ликвидированы 14 членов РПК

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Турецкие военные убили 14 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической группировкой, в ходе авиаударов в северном Ираке в субботу, 29 апреля, как говорится в заявлении военных.6 боевиков РПК были убиты в районе Синат-Хафтан. Еще 8 боевиков РПК были убиты вблизи Адиямана в ходе 2 отдельных ударов с воздуха, согласно сообщениям военных.Отметим, что лагерь боевиков РПК находится в горах северного Ирака, недалеко от турецкой границы.В последние недели Турция активизировала атаки против РПК в северном Ираке и ее сирийско-курдского филиала, YPG.Нападения на YPG, ключевого члена поддерживаемой Соединенными Штатами коалиции, борющейся против боевиков ISIS в Сирии, еще более осложнили отношения Турции с Вашингтоном.