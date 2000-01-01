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flickr 29.04 17:52   MIGnews.com

Боевики ISIS убили одного из лидеров "Талибана"

Боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, убили высокопоставленного афганского чиновники "Талибана" в северо-западном пакистанском городе Пешаваре, как стало известно в субботу, 29 апреля.

Афганские источники "Талибана" сообщили Reuters о том, что Маулви Дауд был убит на окраине Пешавара вместе с двумя другими мужчинами в четверг, 27 апреля. Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид подтвердил смерть Дауда.

Боевики ISIS взяли на себя ответственность за "убийство лидера талибов" днем раньше, не называя его имени, через информационное агентство AMAQ, находящее в введении боевиков "Исламского Государства".

"Исламское Государство", которое в какой-то момент контролировало огромные участки территории в Сирии и Ираке, совершило набеги на Афганистан, но они столкнулись с мощным сопротивлением со стороны "Талибана", а также американских и афганских спецслужб.

Источники афганских талибов заявили, что Дауд находился в Афганистане в Логаре, но часто бывал в Пакистане.

Боевики ISIS не контролируют территории в Пакистане, однако группировка взяла на себя ответственность за несколько крупномасштабных взрывов.

Пакистанские официальные лица сообщили, что внутри страны не было замечено присутствие боевиков "Исламского Государства".
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