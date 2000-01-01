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На юге Израиля отключили сотовую связь | Фото: Thinkstock29.04 14:34   MIGnews.com

На юге Израиля отключили сотовую связь

Сегодня утром жители района Ницана сообщили о невозможности совершать звонки по мобильному телефону, либо использовать устройства, для которых необходимо наличие сотовой сети. После паники, которую они подняли, призывая начать расследование, оказалось, что доступ к сотовой сети был заблокирован властями в попытке помешать палестинским террористам, отбывающим заключение в тюрьмах "Кециот" и "Нафха", совершать телефонные звонки во время голодовки в другие тюрьмы.

Портал Ynet пишет, что после серии запросов доступ к мобильной связи вскоре возобновился.

Отмечается, что район, где утром 29 апреля пропала связь, является преимущественно сельскохозяйственной зоной, поэтому, помимо мобильных телефонов, отключение сети затронуло компьютерные и ирригационные системы, что в условиях высоких температур грозит гибелью посевов, не говоря уже о неспособности местного населения адекватно подготовиться к чрезвычайной ситуации.

"Это беспрецедентный шаг. Чтобы ограничить безопасность заключенных, они наносят вред жителям района, их безопасности и жизни. И делают они это без какого-либо предварительного предупреждения. Министерство общественной безопасности и министр Гилад Эрдан должен немедленно решить эту проблему, прежде чем будет нанесено еще больше вреда. Надеюсь, что в следующий раз власти примут во внимание, что им также необходимо обеспечивать безопасность своих граждан", - говорит глава совета Рамат-а-Нейгве Эран Дорон.
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