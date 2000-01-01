29.04 13:30 MIGnews.com

Автомобиль протаранил протестующих в Сан-Паулу

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В Бразилии автомобиль протаранил толпу людей, перекрывших автостраду неподалеку от города Сан-Жозе-дус-Кампус в штате Сан-Паулу. Видео инцидента выложены на YouTube.В ролике видно, что несколько десятков манифестантов, протестующих против реформ трудового законодательства и против повышения пенсионного возраста, не дают машинам проехать.Один из автомобилистов все же решил попробовать проехать и сначала медленно двинулся в сторону людей, но несколько человек уперлись в капот и преградили ему путь. Тогда он резко нажал на "газ" и переехал несколько человек.По данным местных СМИ, пострадали две женщины. Водителя позже задержала полиция.Протесты в стране начались после того, как в среду нижняя палата парламента одобрила законопроект об изменении трудового законодательства. Президент Бразилии Мишель Темер, тем не менее, заявил, что намерен продолжать "модернизировать законодательство страны". Во время демонстрации в Сан-Паулу протестующие в ответ на действия полиции забросали дом президента камнями.