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Flickr.com 29.04 23:37   MIGnews.com

Сильвио Берлускони повредил себе голову

80-летний бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони повредил себе голову.

Дело в том, что он зацепился за край ковра и упал в своем доме в курортном городке Портофино. Политику тут же была оказана медпомощь в частной клинике Милана.

Берлускони наложили на голову швы, сообщает РИА Новости.

"Ничего серьезного, это ерунда", — прокомментировал последствия происшествия и полученные 29 апреля бывшим итальянским премьер-министром травмы лечащий врач Берлускони Альберто Дзангрилло.
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