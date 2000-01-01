29.04 23:37 MIGnews.com

Сильвио Берлускони повредил себе голову

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80-летний бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони повредил себе голову.Дело в том, что он зацепился за край ковра и упал в своем доме в курортном городке Портофино. Политику тут же была оказана медпомощь в частной клинике Милана.Берлускони наложили на голову швы, сообщает РИА Новости."Ничего серьезного, это ерунда", — прокомментировал последствия происшествия и полученные 29 апреля бывшим итальянским премьер-министром травмы лечащий врач Берлускони Альберто Дзангрилло.